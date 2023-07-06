МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

О сильной жаре в четверг, 6 июля, жителей Москвы предупредило Главное управление МЧС России по столице. По прогнозам синоптиков, днем ожидается 30-31 градус.

Горожанам и гостям столицы порекомендовали быть внимательными на улице, избегать перегрева на солнце, использовать головной убор и пить больше воды.

Кроме того, рекомендуется купаться только на оборудованных пляжах, не заходить в воду в состоянии опьянения и следить за детьми.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 6 июля из-за жары.