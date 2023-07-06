08:59, 06 июля 2023
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МЧС предупредило москвичей об опасной погоде
МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 6 июля.
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»
О сильной жаре в четверг, 6 июля, жителей Москвы предупредило Главное управление МЧС России по столице. По прогнозам синоптиков, днем ожидается 30-31 градус.
Горожанам и гостям столицы порекомендовали быть внимательными на улице, избегать перегрева на солнце, использовать головной убор и пить больше воды.
Кроме того, рекомендуется купаться только на оборудованных пляжах, не заходить в воду в состоянии опьянения и следить за детьми.
Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 6 июля из-за жары.