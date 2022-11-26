МЧС предупредило жителей Московской области об опасности

Предупреждение об опасности на дорогах на фоне гололеда продлило МЧС на территории Московской области до конца суток субботы, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

«В период с 10:00 до конца суток 26 ноября местами на территории Московской области сохранится гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Жителям региона порекомендовали подготовить малоскользящую обувь и на улице передвигаться как можно более осторожно. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым покрытием, а неопытным водителям следует воздержаться от поездок за рулем автомобиля, предупредили в ведомстве.

Ранее снежную и морозную погоду в выходные, 26 и 27 ноября, пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.