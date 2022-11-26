Москвичам пообещали снежную и морозную погоду

Снежную и морозную погоду в выходные, 26 и 27 ноября, пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы окажет влиянием северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждет облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег», — сообщил специалист.

По его словам, температура воздуха в столице опуститься до минус 4-6 градусов, по области до минус 3-8 градусов. Ожидается также восточный ветер 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, в воскресенье в Москве температура опустится до минус 6-8 градусов, также ожидается небольшой снег и гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал погоду на зимние месяцы.