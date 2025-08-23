МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье

В Подмосковье утром в субботу, 23 августа, ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко рассказала о мощных метеорных потоках — звездопаде — в столице.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон.