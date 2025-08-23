Опубликовано 23 августа 2025, 08:031 мин.
МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье
МЧС: В Подмосковье ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
В Подмосковье утром в субботу, 23 августа, ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области.
«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров», — говорится в сообщении.
