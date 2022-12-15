МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в четверг, 15 декабря, Главное управление МЧС России.

«В период с 18:00 часов 15 декабря до 09:00 часов 16 декабря в городе Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Ветер южной четверти с порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в столичном ведомстве.

Также сильный снег с метелью и гололедицей, начиная с южных, юго-западных районов ожидается и в Подмосковье. Период предупреждения действует с 15:00 15 декабря до 12:00 16 декабря, рассказали в областном МЧС.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что крепкие морозы вернутся в столицу уже в начале следующей недели. Днем столбики термометров будут опускаться до минус 8-13 градусов, ночью — до минус 15-16 градусов.