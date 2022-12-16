МЧС предупредило жителей столичного региона об опасности

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовало главное управление МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 9:00 субботы, 17 декабря, с сохранением до конца суток 18 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. Ветер северной четверти, 7–12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду. Гололедица, местами метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Об опасности проинформировали и жителей Подмосковья, где аналогичные неблагоприятные явления ожидаются с 06:00 17 декабря. Продлятся они также до конца воскресенья, рассказали в областном УМЧС.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее о метели, сильном ветре, снежных заносах и гололедице москвичей предупредил Гидрометцентр России. По данным синоптиков, Москву накроет снег и за трое суток, с 16 по 18 декабря, может выпасть до половины месячной нормы осадков.