МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

Об опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы москвичей экстренно предупредили в МЧС.

«По прогнозам синоптиков, в период с 11:00 субботы, 18 февраля, и до конца суток по городу Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендовали жителям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев, при использовании автомобиля снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам мороз и солнце на 23 февраля.