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11:09, 16 февраля 2023
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Москвичам пообещали мороз и солнце на 23 февраля

Москвичам пообещали мороз и солнце на 23 февраля
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Мороз и солнце на 23 февраля пообещал москвичам в личном Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Модельные прогнозы дают резкое похолодание на 23-24 февраля. Впервые после рождественских морозов на горизонте замаячили минус 20 градусов. Но на фоне большого минуса есть и немаловажный плюс. С северо-востока в столицу придет антициклон, так что низкие температуры скрасит обилие солнца», — написал синоптик.

Послабление морозов, по словам Шувалова, начнется уже 25 февраля, оно будет «приправлено снегом и скачком давления». Метеоролог отметил, что сделать более точный прогноз удастся ближе к праздничной дате.

Ранее москвичей предупредили о сильных снегопадах.

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