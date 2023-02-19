МЧС экстренно предупредило жителей Москвы об опасности

Об опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, метели, снежных заносов на дорогах и гололедицы экстренно предупредили жителей Москвы в МЧС. Предупреждение действует на территории столицы в течение всего дня в воскресенье, 19 февраля.

«На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер восточной четверти, ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, геомагнитная активность в столице ожидается на уровне 4-1 балла.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам мороз и солнце на 23 февраля.