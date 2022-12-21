МЧС предупредило жителей столичного региона об опасности

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в столице опубликовало Главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 19:00 21 декабря до 10:00 22 декабря в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха около нуля», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Об опасности проинформировали и жителей Подмосковья, где аналогичные неблагоприятные явления ожидаются с 19:00 21 декабря. Продлятся они также до утра четверга, рассказали в областном УМЧС.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала москвичам резкое потепление почти на десять градусов и ледяной дождь.