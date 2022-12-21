Жителям Москвы пообещали резкое потепление и ледяной дождь

Резкое потепление почти на 10 градусов и ледяной дождь пообещали жителям Москвы и Московской области синоптики. В беседе с ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что вскоре в столице установится температура в ноль градусов.

«В ближайшие дни мы будем наблюдать, как два уверенно морозных дня сменятся уверенным потеплением. Утром в Москве повышение температуры до минус 7-9 градусов, и в течение дня температуры будут повышаться», — сказала она.

Уже к вечеру, по словам синоптика, в столице и области потеплеет до нуля градусов. Смена погоды будет сопровождаться мокрым снегом, его налипанием на провода и ветки, а также местами гололедом, уточнила Макарова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила горожан о возможном ледяном дожде вечером в среду, 21 декабря. В беседе с ТАСС она уточнила, что это связано с повышением температуры.

По данным Гидрометцентра России, на территории Москвы с 18:00 21 декабря до 18:00 четверга, 22 декабря, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых изложений. Аналогичное предупреждение, но до 15:00 22 декабря действует в Подмосковье.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что декабрьские снегопады в Москве побили рекорд снежного декабря 1941 года.