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14:43, 24 декабря 2022
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МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в субботу, 24 декабря, главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 19:00 до 22:00 24 декабря ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений с дальнейшим понижением до минус 9-11 градусов, в период с 19:00 24 декабря до 21:00 25 декабря на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Также сильная гололедица и похолодание ожидается и в Подмосковье. Период предупреждения действует с 17:00 до 22:00 24 декабря, рассказали в областном УМЧС.

Ранее мокрый снег и дождь пообещали москвичам в Гидрометцентре.

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