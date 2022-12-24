Мокрый снег и дождь пообещали москвичам в Гидрометцентре

Осадки в виде снега, дождя и мокрого снега пообещали жителям Москвы в Гидрометцентре России в субботу, 24 декабря. Кроме того, в столице ожидается сильная гололедица и до двух градусов тепла днем.

В Подмосковье днем будет от минус двух до плюс трех градусов. Ветер ожидается юго-западный, с порывами 6-11 метров в секунду. Уже в ночь на воскресенье, 25 декабря, температура в столице опустится до девяти градусов мороза, а по области — до минус десяти градусов.

В Москве и Московской области до 12:00 25 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал жителям столицы о погоде в Новый год. По его прогнозу, в праздничную ночь ожидается от минус пяти до нуля градусов и небольшие осадки.