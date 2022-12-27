Город
15:11, 27 декабря 2022
1 мин.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало во вторник, 27 декабря, главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 21:00 часа 27 декабря до 10:00 часов 28 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах сильная гололедица. Местами снежные заносы», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Об опасности проинформировали и жителей Подмосковья, где аналогичные неблагоприятные явления ожидаются с 21:00 27 декабря. Продлятся они также до утра среды, рассказали в областном УМЧС.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Дептранс предупредил жителей столицы о девятибалльных пробках в Москве во вторник вечером.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.