МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало во вторник, 27 декабря, главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 21:00 часа 27 декабря до 10:00 часов 28 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах сильная гололедица. Местами снежные заносы», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Об опасности проинформировали и жителей Подмосковья, где аналогичные неблагоприятные явления ожидаются с 21:00 27 декабря. Продлятся они также до утра среды, рассказали в областном УМЧС.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Дептранс предупредил жителей столицы о девятибалльных пробках в Москве во вторник вечером.