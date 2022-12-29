МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в четверг, 29 декабря, главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 03:00 до 18:00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Об опасности проинформировали и жителей Подмосковья, где аналогичные неблагоприятные явления ожидаются с 00:00 30 декабря. Период действия предупреждения — также до вечера 30 декабря, рассказали в областном УМЧС.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Москве и области также объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда.