«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности, гололедица. Период предупреждения до 11:00 пятницы, 30 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По данным Гидрометцентра, днем в четверг в столичном регионе ожидается от минус двух до нуля градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В пятницу в городе потеплеет до плюс двух градусов, также прогнозируются небольшие осадки.

Ранее москвичам пообещали оттепель в новогоднюю ночь.