14:46, 01 октября 2022
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
О неблагоприятных погодных условиях в столице до конца суток 1 октября предупредило ГУ МЧС России по Москве. По информации ведомства, ожидается сильный дождь с грозой.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в экстренном сообщении.
Горожанам рекомендуется значительно снизить скорость движения авто на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегая внезапных маневров. Машины следует парковать вдали от деревьев и шатких конструкций, советует МЧС.
Ранее в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов из-за сильного тумана.