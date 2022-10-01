МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

О неблагоприятных погодных условиях в столице до конца суток 1 октября предупредило ГУ МЧС России по Москве. По информации ведомства, ожидается сильный дождь с грозой.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в экстренном сообщении.

Горожанам рекомендуется значительно снизить скорость движения авто на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегая внезапных маневров. Машины следует парковать вдали от деревьев и шатких конструкций, советует МЧС.

Ранее в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов из-за сильного тумана.