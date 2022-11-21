МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье

О неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье во вторник, 22 ноября, предупредило главное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду.

В столице предупреждение действует в период с 03:00 до конца суток 22 ноября, по области — с 01:00 и до конца суток 22 ноября, сообщили в ведомстве.

МЧС рекомендует водителям в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам также советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

При гололедице пожилым людям порекомендовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присесть, чтобы снизить высоту падения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о дожде и гололедице.