Движение поездов приостановят на участке МЦК на один день

В субботу, 21 января, на один день будет приостановлено движение поездов на участке МЦК от станции «Крымской» до «Хорошево». Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«Движения на закрытом участке не будет в обе стороны: по часовой стрелке поезда будут следовать только до станции Крымская, против часовой — до станции Хорошево. Интервалы движения поездов на остальном участке составят восемь минут в течение всего дня», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что с 3:00 21 января до 3:00 воскресенья, 22 января, станции «Шелепиха», «Деловой Центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» будут закрыты. В этом время будет осуществляться строительство пешеходного тоннеля на ТПУ «Тестовская». Утром 22 января движение на МЦК вернется в норму, уточнили в ведомстве.

Для поездок в этот день москвичам рекомендуют пользоваться Большой кольцевой линией и другими линиями метрополитена. Построить маршрут заранее можно в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Ранее москвичам показали дизайн одной из самых ярких станций столичного метро — «Вавиловской». «Ее колонны-галочки облицуют ярко-желтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола», — рассказал заммэра Андрей Бочкарев.