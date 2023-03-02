Слухи о строительстве крупнейшей мечети в спальном районе напугали москвичей

«Нет ничего плохого в строительстве мечети. У нас есть храмы, почему бы не построить мечеть? У нас много людей, исповедующих ислам», «Миланский собор в Италии площадью аж 10 тысяч квадратных метров вмещает в себя 45 тысяч человек. То есть это примерно будет здание в 1,5 раза больше? Где это столько земли там найдут? И да, напомню, согласно конституции России, страна у нас много национальная и многоконфессиональная! Так что мечеть имеет право быть везде, где это необходимо гражданам», «Что вы пристали с мечетью? Слава богу, что строится. На всех места хватит. Что вы ропщете?» — прокомментировали горожане.

В столичном Департаменте строительства изданию «Ридус» сообщили, что они не строят мечети. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы, занимающийся разработкой градостроительных планов земельных участков и проведением публичных слушаний не предоставил «Ридусу» комментариев по поводу строительства мечети.

Пресс-служба мэра столицы тоже пока воздерживается от комментариев по данному вопросу.

Официальной информации о строительстве мечети на данный момент не предоставила и ни одна официальная организация.

Ранее у главной мечети Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира» очевидцы заметили и сняли на фото огромную очередь из людей.