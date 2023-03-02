Слухи о строительстве крупнейшей мечети в спальном районе напугали москвичей
Слухи о том, что в спальном районе столицы будет возведена крупнейшая мечеть в городе, распространило издание «Ридус». Комплекс зданий в четыре раза больше храма Христа Спасителя, якобы, планируют построить рядом со Святым озером в районе Косино-Ухтомский, граничащем с Некрасовкой и подмосковными Люберцами. Информация напугала многих жителей Москвы.
«Это традиционное место паломничества православных христиан: в местных водах в XIX столетии была найдена чудодейственная икона Николая Угодника», — говорится в материале.
«В мой адрес поступили обращения о возможных нарушениях при подготовке и выборе места для строительства мечети. Люди не понимают, почему это делается, они обеспокоены. Информация о строительстве есть на православных сайтах, в сообществах активистов, но власти Москвы молчат — так бывает время от времени»
Кирилл Кабанов
Член Совета по правам человека при Президенте России
Против строительства мечети на Святом озере выступили и православные активисты из общества «Царьград». Они предложили провести общегородской референдум по данному вопросу.
«Возведение в столице русского православия мусульманской мечети, которая вмещает в себя в шесть раз больше молящихся, чем кафедральный собор храма Христа Спасителя, — грубейшая политическая ошибка. Сам факт заявки строительства такого циклопического сооружения говорит не об увеличении количества москвичей, исповедующих ислам, а о чрезвычайной ситуации с наплывом мигрантов в столицу»
Сами горожане лично организовали сбор подписей под петицией. Они требуют отменить решение о строительстве мечети.
Обсуждение разгорелось и среди жителей подмосковных Люберец в комментариях под публикацией во «ВКонтакте». Многие оказались не против строительства мечети в этом месте.
«Нет ничего плохого в строительстве мечети. У нас есть храмы, почему бы не построить мечеть? У нас много людей, исповедующих ислам», «Миланский собор в Италии площадью аж 10 тысяч квадратных метров вмещает в себя 45 тысяч человек. То есть это примерно будет здание в 1,5 раза больше? Где это столько земли там найдут? И да, напомню, согласно конституции России, страна у нас много национальная и многоконфессиональная! Так что мечеть имеет право быть везде, где это необходимо гражданам», «Что вы пристали с мечетью? Слава богу, что строится. На всех места хватит. Что вы ропщете?» — прокомментировали горожане.
В столичном Департаменте строительства изданию «Ридус» сообщили, что они не строят мечети. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы, занимающийся разработкой градостроительных планов земельных участков и проведением публичных слушаний не предоставил «Ридусу» комментариев по поводу строительства мечети.
Пресс-служба мэра столицы тоже пока воздерживается от комментариев по данному вопросу.
Официальной информации о строительстве мечети на данный момент не предоставила и ни одна официальная организация.
Ранее у главной мечети Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира» очевидцы заметили и сняли на фото огромную очередь из людей.