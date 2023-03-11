В подмосковную мечеть нагрянул ОМОН

ОМОН и полиция нагрянули в мечеть на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске, сообщает «Москва 24». По одной из версий, рейд провели после жалобы на шум от местных жителей.

В городскую мечеть приехали на коллективную молитву сотни человек, когда здание окружили силовики, сообщил корреспондент телеканала. Намаз оказался частично сорван.

По словам председателя мусульманской общины Ильхама Садыгова, проверка прошла мирно. Он сообщил, что ранее подобных инцидентов не случалось. В администрацию уже подано обращение о предоставлении более подходящего места мусульманам для молитв, уточнил Садыгов.

Ранее ОМОН нагрянул на один из подмосковных складов маркетплейса Wildberries. Сотрудников проверили на возможную причастность к экстремистской деятельности.