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16:29, 01 марта 2023
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На склад Wildberries в Подмосковье нагрянул ОМОН

На склад Wildberries в Подмосковье нагрянул ОМОН
Фото: Telegram-канал SHOT

На один из подмосковных складов маркетплейса Wildberries нагрянули ОМОН и полиция, сообщает Telegram-канал SHOT.

У сотрудников склада берут образцы ДНК и проверяют на возможную причастность к экстремистской деятельности. Приостановлена работа сортировочного центра в ТЦ «Мега Белая Дача», сообщает источник.

Ранее в Подмосковье мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи Wildberries после того, как она отказала ему в интимных отношениях. Избиение попало на видео, роликом заинтересовались правоохранительные органы.

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