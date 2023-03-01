На склад Wildberries в Подмосковье нагрянул ОМОН

На один из подмосковных складов маркетплейса Wildberries нагрянули ОМОН и полиция, сообщает Telegram-канал SHOT.

У сотрудников склада берут образцы ДНК и проверяют на возможную причастность к экстремистской деятельности. Приостановлена работа сортировочного центра в ТЦ «Мега Белая Дача», сообщает источник.

Ранее в Подмосковье мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи Wildberries после того, как она отказала ему в интимных отношениях. Избиение попало на видео, роликом заинтересовались правоохранительные органы.