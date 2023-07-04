Медики не смогли доехать до захлебнувшегося ребенка из-за ворот на дороге

Установленный незаконно забор на территории поселка Кокошкино в Новой Москве не дал медикам доехать до упавшего в пруд ребенка, сообщает Baza.

По данным издания, семья с трехлетним ребенком отдыхала на природе, когда мальчик внезапно оступился и упал в воду. Выехавшая на место скорая помощь не смогла проехать к месту ЧП из-за забора и закрытых ворот. Медикам пришлось бежать до места. Путь составлял около километра, но на помощь пришел местный житель. Он заметил врачей и довез их до ребенка на своей машине.

К их прибытию мальчика уже достали из воды, но из-за промедления на въезде пациенту не успели оказать необходимую помощь. Сейчас пострадавший находится в коме на ИВЛ. В больнице у него диагностировали тяжелое гипоксическое поражение центральной нервной системы.

Местные жители рассказали, что забор СНТ «Дружба» стоит на городской дороге незаконно. Кроме того, оказалось, что это уже не первый случай недопуска скорой и врачей к пострадавшим. Горожане собрали уже 2000 подписей за снос забора, но пока на ситуацию это не повлияло.

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