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Мединский призвал все российские школы начинать день с молитвы

Мединский призвал все российские школы начинать день с молитвы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский на втором заседании комиссии призвал российские школы начинать учебный день с молитвы по примеру США. Его слова в четверг, 24 марта, приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века. «И только в некоторых штатах отдельными местными законами разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — объяснил он.

Кроме того, помощник президента попросил комиссию обратиться в Минпросвещения России с рекомендацией создать аналогичную систему в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Члены комиссии единогласно поддержали предложение Мединского. Протокол заседания будет направлен Министру просвещения России Сергею Кравцову.

Ранее москвичей удивили стенды с рекламой дополнительного образования в школах.

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