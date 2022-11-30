Москвичам назвали способы быстрой записи к врачу

Способы быстрой записи к врачу «Мосленте» назвали в столичном Депздраве.

«Быстро и удобно записаться к врачу можно на портале mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info в разделе "Запись к врачу" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Запись"», — напомнили в ведомстве.

Прибегнув к любому из этих способов, пользователь может самостоятельно записаться на прием к участковому терапевту, а также к узким специалистам, выбрав удобное время. Там же есть возможность записаться по направлению на лабораторные исследования, отменить или перенести запись.

«Это не просто экономия времени. Система сама распределяет потоки пациентов и нагрузку на ресурсы поликлиник: врачей, оборудование, кабинеты. Медики могут управлять планом приема, использовать при необходимости живую очередь и тратить существенно меньше времени на оформление документов», — объяснили в Депздраве.

Благодаря этой системе пациенты приходят на прием к своему времени, в поликлиниках не образуется никаких очередей. «Даже пожилых пациентов электронные сервисы уже не пугают, многие разобрались в их работе», — отметили в ведомстве.

После приема протокол осмотра врача и результаты проведенных исследований будут доступны онлайн: пациент сможет ознакомиться с ними в своей электронной медкарте.

Ранее москвичам перечислили способы просмотреть свою медицинскую карту онлайн. Для этого есть несколько сервисов.