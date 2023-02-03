18:36, 03 февраля 2023
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Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС
Медведь Диксон, привезенный с Севера в столицу на реабилитацию, отказался от прогулки по уличному вольеру. Об этом сообщила в личном Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
«Сегодня Диксону предложили выйти на прогулку, но он предпочел остаться в своем укрытии. Подышал, понюхал свежий снег — и ушел. Надеемся, что всю нерастраченную энергию медведь теперь задействует на тренинге», — написала она.
Акулова опубликовала соответствующую видеозапись. На кадрах ролика видно, как Диксон остановился на выходе из своего жилища, осмотрелся и начал пробираться обратно в «пещеру».
Ранее медведь Диксон сам перевернулся кверху животом и попал на видео. Чтобы научить этому Диксона, потребовалось несколько недель.