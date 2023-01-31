Медведь Диксон сам перевернулся кверху животом и попал на видео

По ее словам, новое упражнение входит в программу реабилитации медведя: оно помогает развивать и укреплять мышечный каркас, стимулируя движение мышц, которые до этого плохо работали или не работали совсем. Для того, чтобы научить ему Диксона, потребовалось несколько недель.

Ранее у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине.