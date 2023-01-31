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11:01, 31 января 2023
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Медведь Диксон сам перевернулся кверху животом и попал на видео

Медведь Диксон сам перевернулся кверху животом и попал на видео
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера в столицу на реабилитацию, научился выполнять новое задание, упражнения записали на видео. Ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Теперь медведь может переворачиваться кверху животом, благодаря чему у зоологов появилась возможность осматривать нижнюю часть его туловища», — написала гендиректор зоопарка.

По ее словам, новое упражнение входит в программу реабилитации медведя: оно помогает развивать и укреплять мышечный каркас, стимулируя движение мышц, которые до этого плохо работали или не работали совсем. Для того, чтобы научить ему Диксона, потребовалось несколько недель.

Ранее у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине.

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