Стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка
О желании раненого белого медведя Диксона увидеть посетителей стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале. Она подкрепила публикацию соответствующим видео.
«Диксону очень интересно, что там, за стеклом. Пока вольер медведя завешан от посетителей, но он так и тянется к стеклу, откуда доносятся новые запахи. Дадим Диксону еще некоторое время обвыкнуться, ведь встреча с людьми — это большое волнение, хоть его почти все время и окружают зоологи», — рассказала Акулова.
В комментариях к посту пользователи сети пожелали Диксону скорейшего выздоровления и поблагодарили специалистов за заботу о нем. Многие признались, что как только медведя откроют для посетителей, они сразу придут в зоопарк.
Ранее был раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона. По словам Акуловой, зоологи обрабатывают раны зверя дважды в день, однако сделать повязки на его лапы невозможно.