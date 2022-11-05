Стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка

В комментариях к посту пользователи сети пожелали Диксону скорейшего выздоровления и поблагодарили специалистов за заботу о нем. Многие признались, что как только медведя откроют для посетителей, они сразу придут в зоопарк.

Ранее был раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона. По словам Акуловой, зоологи обрабатывают раны зверя дважды в день, однако сделать повязки на его лапы невозможно.