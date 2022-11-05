Город
14:56, 05 ноября 2022
1 мин.

Стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка

Стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

О желании раненого белого медведя Диксона увидеть посетителей стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале. Она подкрепила публикацию соответствующим видео.

«Диксону очень интересно, что там, за стеклом. Пока вольер медведя завешан от посетителей, но он так и тянется к стеклу, откуда доносятся новые запахи. Дадим Диксону еще некоторое время обвыкнуться, ведь встреча с людьми — это большое волнение, хоть его почти все время и окружают зоологи», — рассказала Акулова.

В комментариях к посту пользователи сети пожелали Диксону скорейшего выздоровления и поблагодарили специалистов за заботу о нем. Многие признались, что как только медведя откроют для посетителей, они сразу придут в зоопарк.

Ранее был раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона. По словам Акуловой, зоологи обрабатывают раны зверя дважды в день, однако сделать повязки на его лапы невозможно.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.