Раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона

Сделать повязки на лапы медведю невозможно: во-первых, это очень опасно, а во-вторых, долго они на нем не продержатся — Диксон их просто разорвет, объяснила гендиректор зоопарка. «Но мы не опускаем руки, будем и дальше искать эффективные варианты прикрытия ран», — заявила она.

Ранее было опубликовано видео первого купания раненого белого медведя в бассейне. «В воде Диксон сразу пошел на глубину», — рассказала Акулова.