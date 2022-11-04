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15:44, 04 ноября 2022
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Раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона

Раскрыт способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона
Фото: Московский зоопарк / ТАСС

Способ «прикрытия ран» белого медведя Диксона раскрыла в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, зоологи обрабатывают раны зверя дважды в день.

«Во время тренинга их мажут гелем, который передал нам ученый, врач-дерматолог Сергей Гольцов. Средство оказывает регенерирующее действие. Раны обволакиваются тонкой пленкой, на некоторое время она защищает от загрязнений и заражений», — рассказала Акулова.

Сделать повязки на лапы медведю невозможно: во-первых, это очень опасно, а во-вторых, долго они на нем не продержатся — Диксон их просто разорвет, объяснила гендиректор зоопарка. «Но мы не опускаем руки, будем и дальше искать эффективные варианты прикрытия ран», — заявила она.

Ранее было опубликовано видео первого купания раненого белого медведя в бассейне. «В воде Диксон сразу пошел на глубину», — рассказала Акулова.

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