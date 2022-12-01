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18:48, 01 декабря 2022
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Медведю Диксону вернули полноценные порции

Медведю Диксону вернули полноценные порции
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Медведю Диксону, привезенному раненым с Севера на реабилитацию в столицу, вернули полноценные порции. Ролик, на котором запечатлено, как хищник ест, опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Медведь полностью восстановился после удаления клыка, и теперь его кормят, как и раньше, крупными порциями. Рана в челюсти зажила, и жевать он может абсолютно безболезненно. Посмотрите, с каким удовольствием Диксон хрумкает!» — написала Акулова.

На видео, снятом сотрудниками зоопарка, медведь сидит своем в вольере, и, придерживая передними лапами «добычу», раздирает мясо зубами.

Ранее прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео. Отмечается, что проводить операцию ранее было опасно из-за тяжелого состояния хищника.

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