Медведю Диксону вернули полноценные порции

Медведю Диксону, привезенному раненым с Севера на реабилитацию в столицу, вернули полноценные порции. Ролик, на котором запечатлено, как хищник ест, опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Медведь полностью восстановился после удаления клыка, и теперь его кормят, как и раньше, крупными порциями. Рана в челюсти зажила, и жевать он может абсолютно безболезненно. Посмотрите, с каким удовольствием Диксон хрумкает!» — написала Акулова.