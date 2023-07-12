Мобильную сеть «МегаФона» признали лучшей в России в 2023 году, о чем свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla, рассказали «Мосленте» в пресс-службе телеком-оператора.

Стало известно, что «МегаФон» сохраняет лидерство по покрытию сети второй год подряд, а по скорости мобильного интернета — уже седьмой. Уточняется, что результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия.

«Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100 на 100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиарда замеров, полученных от двух миллионов уникальных устройств», — рассказали в компании.

Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — компания смогла повысить на треть скорость мобильного интернета в 24 регионах. «Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40 процентов», — прокомментировал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Ранее стало известно, что «МегаФон» модернизировал сеть на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье.