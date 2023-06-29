«МегаФон» модернизировал сеть на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье
«МегаФон» улучшил качество связи на подмосковном горнолыжном курорте Степаново.
Компания «МегаФон» улучшила качество связи на территории крупного горнолыжного курорта Степаново в Московской области. Сеть здесь заранее подготовили к следующему сезону, рассказали «Мосленте» в пресс-службе мобильного оператора.
«Специалисты улучшили качество покрытия LTE-сети на территории всего комплекса, что позволит посетителям не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и совершать звонки в максимальном качестве с использованием технологии VoLTE», — рассказали в компании.
Теперь лыжники смогут оставаться на связи на территории всего комплекса и делиться фотографиями и видео с отдыха в соцсетях в режиме реального времени.
Ранее компания «МегаФон» улучшила качество связи в популярных локациях подмосковного Наро-Фоминска и его окрестностях.