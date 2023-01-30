МегаФон модернизировал сеть в 26 городах Подмосковья

Специалисты МегаФона улучшили качество связи для 3,5 миллиона жителей 26 городов Московской области. Программа модернизации сети затронула Балашиху, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Истру, Коломну и другие областные населенные пункты, рассказали «Мосленте» в пресс-службе компании.

«С помощью инструментов BigData МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика в развивающихся городских локациях. Расчеты позволили с высокой точностью спрогнозировать территории, на которых в ближайшее время потребуется дополнительная емкость сети», — говорится в пресс-релизе.

После проведения работ количество базовых станций на территории области увеличилось на 10 процентов. Кроме того, на уже действующих станциях было установлено современное оборудование с высокой пропускной способностью, в результате чего емкость сети выросла на треть. Это позволит обеспечивать абонентов бесперебойной связью при высокой нагрузке на сеть, которая сильно увеличивается из-за роста потребления видеоконтента, онлайн-игр и других сервисов.

«МегаФон уделяет внимание не только новым жилым комплексам, но и уже сформировавшимся районам. На их территории емкость сети была увеличена за счет эффективного управления частотным спектром. Специалисты компании частично перевели диапазон 1800 мегагерц, использующийся в сети 2G, в стандарт LTE. Это позволило оставить качество голосовой связи для абонентов на прежнем уровне и ускорить мобильный интернет до 30 процентов», — отметили в пресс-службе.

В текущем году компания продолжит улучшать свою сеть в Подмосковье. Поднять качество связи планируется на территории более 100 крупных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что интерес к голосовым вызовам с использованием технологии VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума.