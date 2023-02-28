МегаФон модернизировал сеть в подмосковных Люберцах

МегаФон модернизировал сеть в самом густонаселенном городе Подмосковья — Люберцах. Оператор на треть расширил пропускную способность сети, сообщили «Мосленте» в пресс-службе компании.

В городе активно развивается жилищное строительство — в 2022 году здесь было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. «МегаФон планирует расширение сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. С учетом прогноза дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зеленая, 8 марта и Весенняя», — рассказали представители МегаФона.

В рамках нововведений специалисты задействовали дополнительный частотный диапазон LTE-2600, который обеспечивает максимальную скорость связи при высоких нагрузках. На действующие базовые станции установили дополнительные антенны, улучшающие сигнал в жилых кварталах, в том числе на последних этажах домов. Проведенные работы позволяют смотреть видео, общаться в сети и играть в онлайн-игры на максимальной скорости независимо от уровня нагрузок, уточнили в МегаФоне.

Кроме того, в новых домах специалисты улучшили качество связи, использовав диапазон LTE-1800. С помощью него сигнал проходит через плотную застройку с более высокой скоростью.

Ранее МегаФон ускорил интернет в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». в Балашихе. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных выросла для гостей парков вдвое.