МегаФон модернизировал сеть в подмосковном Наро-Фоминске

Компания «МегаФон» улучшила качество связи в популярных локациях подмосковного Наро-Фоминска и его окрестностях. Пропускную способность сети удалось увеличилась в четыре раза, сообщили «Мосленте» в пресс-службе мобильного оператора.

Специалисты модернизировали действующие базовые станции в самом городе, а также близлежащих деревнях и садово-дачных товариществах. Особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в коттеджном поселке Wright Village, куда любят приезжать отдыхать столичные жители.

Модернизация позволила усилить LTE покрытие в указанных точках за счет использования диапазона LTE 1800, обладающего высокими скоростными характеристиками.

Ранее компания «МегаФон» завершила проект по улучшению качества связи в подмосковных Мытищах.