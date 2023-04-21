МегаФон модернизировал сеть в подмосковных Мытищах

Компания «МегаФон» завершила проект по улучшению качества связи в подмосковных Мытищах. В пресс-службе компании сообщили «Мосленте», что высокоскоростным интернетом был обеспечен жилой комплекс «Новое Медведково». На данный момент скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз.

«Емкость сети увеличена с учетом прогноза роста нагрузки — после сдачи в этом году объекта в эксплуатацию потребление мобильного трафика возрастет кратно», — рассказали в пресс-службе.

Помимо модернизации действующих базовых станций были построены и новые, что позволило улучшить качество голосовых сервисов и передачи данных. Благодаря дополнительному частотному диапазону LTE 2600 местным жителям обеспечили максимальные скорости: теперь пользователи смогут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на высоких скоростях даже во время сильных нагрузок на сеть.

Ранее стало известно, что МегаФон модернизировал сеть в самом густонаселенном городе Подмосковья — Люберцах.