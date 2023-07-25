«МегаФон» улучшил связь в столичном продовольственном центре «Фуд Сити»

Компания «МегаФон» провела работы по модернизации сети в одном из крупнейших в России оптово-розничных продовольственных центров — «Фуд Сити». Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе оператора.

По данным «МегаФона», «Фуд Сити» входит в топ‑20 локаций Москвы по объему переданных данных за сутки. Чтобы улучшить покрытие и повысить ёмкость сети, специалисты оператора установили на территории агрокластера две новые базовые станции — возле торговых рядов и внутри гостиничного комплекса «Фуд Сити».

Благодаря проведенным работам емкость сети выросла на 40 процентов, и теперь работники и посетители могут обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и смотреть потоковое видео в высоком разрешении. Также им доступны звонки по технологии VoLTE, которая повышает качество голосовой связи. При этом подключать эту опцию дополнительно абонентам не придется, нужно только активировать ее в настройках смартфона.

Ранее оператор улучшил качество связи на территории столичного Парка Горького.