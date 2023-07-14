«МегаФон» усилил сеть в столичном Парке Горького

Компания «МегаФон» улучшила качество связи на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горькогo, где в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей этого лета. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе оператора.

«"МегаФон" уже обеспечивает качественную связь и быстрый интернет на территории всего комплекса, что позволяет справляться с пиковыми нагрузками и в праздничные даты. Однако с учетом большого числа посетителей фестиваля было принято решение дополнительно усилить мобильную связь в зоне его проведения», — рассказали в компании.

Чтобы гости мероприятия могли стримить, звонить и общаться в мессенджерах на максимальных скоростях в режиме реального времени, специалисты установили на площадке передвижную мобильную базовую станцию. Теперь в парке обеспечена максимальная скорость связи даже при повышенной нагрузке на мобильную сеть.

Ранее сообщалось, что компания «МегаФон» улучшила качество связи на территории крупного горнолыжного курорта Степаново в Московской области.