Назван самый маленький представитель коллекции рыб на станции «Нагатинский затон»

Самым маленьким представителем коллекции мозаичных рыб на станции московского метро «Нагатинский затон» стал головастик. Об этом рассказал на официальном сайте мэра Москвы управляющий партнер архитектурного бюро, разработавшего дизайн этой станции метро, Арсений Борисенко.

По задумкам дизайнеров, стены станции «Нагатинский затон» украшают 12 панно, на которых изображены рыбы, обитающие в местных водоемах. Самой маленькой мозаикой стало панно с головастиком.

На платформе также можно увидеть леща, карася, бычка, ротана, голавля, щуку, уклейку, налима, окуня, судака и плотву. Наибольшего размера оказалась щука, ее изображение в длину достигает 14 метров.

Ранее москвичи обнаружили изображение «Чужого» на одной из станций метро.