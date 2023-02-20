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21:45, 20 февраля 2023
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В Москве стали меньше строить элитного жилья

В Москве стали меньше строить элитного жилья
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам 2022 года выяснилось, что в Москве стали меньше строить элитных апартаментов в сегменте премиального жилья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Бон Тон».

«Доля формата в дорогом сегменте недвижимости сократилась до 31 процента, в то время как в 2021 году на него приходилось 42 процента (остальной объем — традиционные квартиры)», — говорится в сообщении. Эксперты компании NF Group отметили, что до пандемии COVID-19 в премиальном сегменте доля апартаментов составляла 50 процентов.

Основными причинами сокращения строительства элитных апартаментов специалисты считают экономическую ситуацию в городе и недостаток свободных площадей под застройку. Спрос на дорогое жилье ранее поддерживался за счет покупателей, которые приобретали недвижимость для сдачи в аренду иностранным туристам, которых в Москве с прошлой весны стало значительно меньше.

Ранее были названы районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в Москве.

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