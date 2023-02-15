Россияне стали брать меньше квартир в ипотеку в Москве, количество сделок по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«По сравнению с рекордным январским показателем прошлого года, когда в Москве были зарегистрированы 8353 ипотечные сделки при покупке квартир, в первый месяц текущего года число обращений сократилось на 15,3 процента — меньше на 1282 договора», — рассказал Ефимов.

При этом, Москва остается лидером среди регионов России по объему выданных ипотек. Так, за январь 2023 года в столице было выдано ипотечных кредитов на 11,2 миллиарда рублей, что составляет 17,8 процента от общего числа сделок.

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