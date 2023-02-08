Город
23:32, 08 февраля 2023
1 мин.

Названы новые площадки реновации жилья в Москве

Названы новые площадки реновации жилья в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Постановление о включении десяти новых площадок в перечень программы реновации подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Названы их адреса в восьми районах четырех административных округов столицы.

«Их общая мощность — 205,8 тысячи квадратных метров жилья. В результате в комфортное жилье смогут переехать 7,5 тысячи человек. Это жители 41 старого дома (2945 квартир)», — говорится в сообщении.

В районе Марфино новые дома появятся на Ботанической улице, в Марьиной роще на — Анненской улице, в Останкинском — на улице Годовикова, в Богородском — на Бойцовой улице. Жители Новогиреево смогут заехать в новые квартиры по программе реновации на Свободном проспекте, в Перово — на Зеленом проспекте. Кроме того, жилье смогут получить жители Берегового проезда в районе Филевский парк и на улице Чапаева в Щербинке.

Ранее были определены столичные округа-лидеры по количеству строящегося по реновации жилья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.