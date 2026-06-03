Мэр Москвы сообщил об уничтожении 22 летевших к столице БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 22 беспилотника, направлявшихся в стороны Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Каких-либо подробностей об атаке столичные власти не раскрыли.

Вечером 2 июня в Подмосковье была объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали пройти в укрытие или оставаться дома и не подходить к окнам. В случае нахождения на улице или в автотранспорте следует укрыться в зданиях, в подземных переходах или паркингах.