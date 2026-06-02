В Подмосковье объявили беспилотную опасность

В Подмосковье объявлена беспилотная опасность. Уведомление размещено на канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере Max.

Жителей призвали пройти в укрытие или оставаться дома и не подходить к окнам. В случае нахождения на улице или в автотранспорте следует укрыться в зданиях, в подземных переходах или паркингах.

В ведомстве напомнили, что запрещена съемка пролетов беспилотников и работы систем противовоздушной обороны.

22 мая была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что средства ПВО сбили семь вражеских дронов. До этого на подлете к Москве перехватили 52 украинских беспилотника.