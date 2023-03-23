Стало известно о новом формате работы подмосковного завода Mercedes-Benz. Сейчас немецкая компания находится в стадии продажи завода российскому дилеру «Автодом». О том, что в Московской области стартует производство китайских машин бренда Hongqi, «Известиям» сообщили два источника в дилерском бизнесе и один из производителей КНР.

Накануне о том, что в регионе начнут сборку премиальных китайских автомобилей, на межотраслевом автомобильном конгрессе заявил гендиректор компании «Автосмарт» Максим Шишко. Однако он не уточнил название бренда. Шишко сообщил, что сейчас стоит задача осуществить полноценную замену ушедших из страны популярных марок машин.

По данным одного из источников, первыми могут начать производить кроссоверы HS5.

Ранее стал известен срок выпуска новых моделей автомобиля марки «Москвич». Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин заявил, что две новые модели появятся к концу 2023 года.