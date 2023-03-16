Стал известен срок выпуска новых моделей «Москвича»

Срок выпуска новых моделей автомобиля марки «Москвич» стал известен ТАСС из беседы с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Он заявил, что две новые модели появятся к концу 2023 года.

По словам гендиректора «КамАЗа» — компании-партнера «Москвича», во второй половине текущего года россиян ожидает выпуск седана и SUV, которые по размеру будут чуть больше уже поступивших в продажу «Москвичей».

Всего «КамАЗ» планирует производить под маркой завода «Москвич» пять вариантов авто — седан и четыре кроссовера.

Ранее стало известно о поступлении первых электромобилей «Москвич 3е» в автосалоны. Сначала кроссоверы стоимостью в 3,5 миллиона рублей можно было только забронировать за предоплату в 10 тысяч рублей. Продажи стартовали 3 марта.