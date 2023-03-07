Производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье

Второй по величине в мире производитель шин Michelin продаст простаивающий с начала кризиса завод в подмосковном Давыдово дистрибьютору шин этой и других марок в России ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сделка уже близка к завершению.

«Предполагаемый покупатель с прошлого года ввозит в РФ шины китайской марки Hifly, и аналитики полагают, что это сотрудничество может помочь перезапустить завод», — говорится в сообщении. В компании при этом подтвердили, что рассматривают возможность продажи активов в России, однако раскрыть подробности о покупателе и будущем самой фабрики отказались.

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