08:56, 30 сентября 2023
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Mercedes наехал на пешеходов в центре Москвы и попал на видео
В результате аварии в центре Москвы пострадали пять человек.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Автомобиль Mercedes наехал на нескольких пешеходов в центре Москвы. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Как сообщает столичная прокуратура, машина выехала на тротуар на Большой Никитской улице и наехала на группу прохожих. В результате пять человек пострадали, среди них двое маленьких детей. С ними работают врачи.
Водитель, совершивший наезд на пешеходов, от медосвидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Ранее повисший на заборе после ДТП автомобиль попал на видео в Подмосковье.