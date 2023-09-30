Mercedes наехал на пешеходов в центре Москвы и попал на видео

Автомобиль Mercedes наехал на нескольких пешеходов в центре Москвы. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как сообщает столичная прокуратура, машина выехала на тротуар на Большой Никитской улице и наехала на группу прохожих. В результате пять человек пострадали, среди них двое маленьких детей. С ними работают врачи.

Водитель, совершивший наезд на пешеходов, от медосвидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее повисший на заборе после ДТП автомобиль попал на видео в Подмосковье.