Москвичам напомнили меры безопасности при катании с горки

Меры безопасности при катании с горки на ледянках, санках и тюбингах напомнили москвичам специалисты в Тelegram-канале Мосприроды. Поскольку у этих приспособлений нет руля и тормоза, скорость непредсказуема и велика вероятность перевернуться.

«Нередко москвичи выбирают для катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с крутыми склонами и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед. Но нужно всегда помнить, что популярное зимнее развлечение — катание с горок — может быть травмоопасным, если пользоваться не предназначенными для этого склонами», — предупредила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Главное правило безопасности при катании на тюбингах и ледянках — это выбор специально оборудованных трасс и использование исправных и подходящих по размеру средств. Нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках, не соблюдая дистанцию, съезжать с горки спиной или головой вперед, лежа на животе, связывать свой «транспорт» с другими, перебегать спуск, съезжать пока тот, кто спускался перед вами, не отошел в сторону, подниматься навстречу скатывающимся и кататься в состоянии алкогольного опьянения.

Малышей лучше катать с маленьких пологих горок, где нет деревьев, заборов и других препятствий. При этом важно экипировать детей элементами защиты и не оставлять их на горках без присмотра.

Ранее было названо самое опасное зимнее развлечение. По словам внештатного педиатра Министерства здравоохранения Московской области, директора Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаевой, это катание на тюбинге.