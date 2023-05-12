«Месть шлагбаума» самокатчику в Москве попала на видео

В Москве самокатчик врезался в шлагбаум и упал. Своеобразная «месть» ограждения виновнику столкновения попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«В Москве с приходом весны водители самокатов стали чаще наезжать на шлагбаумы. Шлагбаумы — самокатчики 1:0», — подписали ролик администраторы. На видео — два человека на самокатах. Один спокойно проезжает по тротуару, а второй — на скорости влетает в шлагбаум и падает.

«В телефоне маршрут прокладывал», «Шлагбаум прозрачный просто», «Шлагбаумы мстят за сбитых пешеходов», «Какой незаметный шлагбаум», «Сезон падающих школьников открыт», «Шлагбаумов много просто», — написали пользователи мессенджера.

Ранее были перечислены способы избежать штрафов во время езды на электросамокате.